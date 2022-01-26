Смертельно измученному Куравлеву указали на дверь в больнице

В начале января вскрылись удручающие сведения о здоровье легенды советского кино. 85-летний Леонид Куравлев из дома престарелых попал в больницу и даже некоторое время лежал в реанимации. Ему поставили диагноз "пневмония", так как коронавирус по тестам не обнаружили. Шло время, народ молился и верил, что звезда выкарабкается.
Несмотря на отсутствие ковида, актер испытал смертельные муки. В его возрасте любой стресс пагубно воздействует на организм, а несколько недель борьбы за жизнь и подавно. Однако есть хорошая новость: медики избавили артиста от недуга и указали ему на дверь.
Как пишет РИА ФАН, Леонид Куравлев отправился из Коммунарки в другую столичную медорганизацию, чтобы полноценно восстановиться. Это произошло в минувшую субботу. Мужчину вылечили от пневмонии, но ему требуется реабилитация под постоянным наблюдением врачей. Впереди сложный путь.
Родственники выразили признание специалистам, которые улучшили состояние артиста и продолжают это делать. От докторов и других медиков теперь зависит будущее актера.
Напомним, ранее продюсер Леонид Дзюник сообщал о смерти Леонида Куравлева, но эта информация оказалась ложной. Мужчина принес извинения за донесение неверной информации.