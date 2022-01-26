"Болезненная, но очень эффективная": Валерия откровенно рассказала о жертвах ради красоты

Оказалось, поддерживать кожу молодой и свежей ей помогают косметологические процедуры. Об этом артистка поведала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, общаясь с подписчиками.
Певицу Валерию спросили, какие манипуляции со своим лицом она делает у специалиста. В частности, упомянули лифтинговую процедуру Ultraformer. Знаменитость призналась, что периодически делает ее у косметолога.
"Это болезненная, но очень эффективная процедура... Помимо нее, еще Scarlet, BBL и плазмотерапию", – откровенно поделилась вокалистка. Отметим, что некоторые манипуляции с кожей действительно весьма болезненны. Но чего не сделаешь ради красоты! Она, как известно, требует жертв.
Как писали "Дни.ру", певица Валерия чуть более года назад стала бабушкой. Невестка Лиана Шульгина родила звезде внучку Селин. Малышка появилась на свет прямо на Новый год, осчастливив знаменитую семью.
Известно, что исполнительница души не чает в супруге своего сына Арсения и всегда отзывается о ней положительно.
Ранее муж артистки Иосиф Пригожин показывал фото из церкви, которые были сделаны на крестинах маленькой Селин.