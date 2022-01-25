"Не планировала детей": певица Валерия ошеломила честным признанием

Исполнительница хита "Нежность моя" сделала головокружительную карьеру в шоу-бизнесе. Сегодня она широко известна и популярна, благодаря вокальным и внешним данным, а также упорному труду. Слава, толпы фанатов и звание народной артистки России отнюдь не упали с неба. В юности певица Валерия встала на звездный путь и не свернула с него, а теперь пожинает плоды.
Яркая блондинка три раза выходила замуж. Первый брак с Леонидом Ярошевским случился еще в молодости вокалистки, когда она только приехала в Москву из Саратовской области. Пары хватило ненадолго, уже в начале 90-х артистка выскочила замуж второй раз — за Александра Шульгина.
Тогда у звезды появилась дочь Анна, а затем сыновья Артемий и Арсений. Наличие общих детей не помогло супругам сохранить любовь. Они прервали сотрудничество и развелись. Однако уже через два года певица Валерия нашла свое счастье с третьим мужем — Иосифом Пригожиным.
Сейчас 53-летней эстрадной диве однозначно есть что вспомнить. Порой она делится с фанатами откровениями в инстаграм-аккаунте. Недавно знаменитость ошеломила народ честным признанием. Оказалось, материнство для нее было нежелательным.
"Я не планировала детей. Вышло трое", — исчерпывающе выразилась певица Валерия.