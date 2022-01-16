Валерия узнала о тайной страсти Пригожина: Сам себе делает

Иосиф Пригожин рассказал жене о своих вкусах.

Валерия давно уже счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Кажется, что они знают друг о друге все до мельчайших подробностей. Однако, как оказалось, возлюбленные еще могут удивить друг друга. Несмотря на столь долгие отношения, порой они преподносят друг другу сюрпризы.

Недавно как раз произошел такой случай. Иосиф Пригожин рассказал супруге историю, которая произошла с ним в детстве во время пребывания в Махачкале. Валерия выложила видео, на котором Иосиф стоит у плиты, готовя любимое блюдо. Певица пожаловалась, что муж не стал есть то, что она приготовила. "Вот сам себе делает", – добавила она.

Иосиф же заявил, что очень любит блины и творог со сметаной. Кстати, с блинами у продюсера связаны теплые воспоминания о детстве. Так, он рассказал, что в Махачкале была блинная, куда он постоянно заглядывал. Певица поинтересовалась, не работал ли ее муж в блинной. На что Иосиф пояснил, что не работал, но часто посещал заведение, чтобы полакомиться любимым угощением. Вот такая тайная страсть есть у Пригожина.

Артистка поняла мужа, однако напомнила, что ему нельзя есть определенные продукты. Так, звезда выписала список запрещенной еды и поместила листочек на видное место.