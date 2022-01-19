Винокур шокировал правдой о настоящем имени Газманова

Заслуженный артист России Олег Газманов является одним из самых ярких певцом на нашей эстраде. В свои 70 лет он прекрасно выглядит и находится в великолепной физической форме, а его песни не теряют актуальности и популярности.
Недавно юморист Владимир Винокур шокировал поклонников заявлением об Олеге Газманове. Винокур стал гостем популярного ютуб-шоу "Что было дальше?" и неожиданно рассказал, что Олег на самом деле Вещий. Якобы это его тайная фамилия. Такого не знали даже самые преданные поклонники певца.
"Да, это правда", – заявил Винокур.
Как выяснилось потом, Владимир Винокур пошутил, пишет "Царьград".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Олег Газманов в новогодние праздники отправился в Сочи кататься на лыжах, оставив супругу Марину дома. Это породило череду сплетен в светской среде.
В частности вопросы поклонников вызвало то, что супруга Газманова нашла утешение в компании мускулистого тренера по танцам.
Она показала видео, на кадрах которого она прижимается к горячему красавцу мужчину и танцует с ним бачату. Поклонники сразу начали строить догадки о том, что в звездной семье могли возникнуть проблемы.