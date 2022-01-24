Затворник Куравлев забыл дорогу к могиле жены

Леонид Куравлев сильно переживал кончину жены, однако в последнее время он не посещал могилу Нины Куравлевой.

Леонида Куравлева в свое время очень потрясло известие о смерти жены. Более того, народный артист Советского Союза даже стал затворником после того, как супруга Нина покинула этот мир. Однако, как оказалось, актер давно уже не посещает ее могилу. Он буквально забыл дорогу на кладбище, поскольку, как сообщают сотрудники, безутешного мужчину не видели там уже несколько лет.

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Работники места вечного упокоя рассказали, что с 2014 года никто не оплачивал траты на содержание могилы. Также они сообщили, что уже давно никто не облагораживал усыпальницу жены Куравлева. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на эфир НТВ.

Стоит отметить, что супруги прожили вместе более пятидесяти лет. У них есть уже взрослые дети, однако, по всей видимости, они тоже не заинтересованы в уходе за могилой родительницы. Нина Куравлева скончалась десять лет назад. Сообщалось, что это стало настоящей трагедией для именитого артиста. Так, Леонид даже отказался от съемок в кино.

Напомним, что в последнее время здоровье актера сильно ухудшилось. Буквально перед Новым годом общественность потрясло известие о госпитализации артиста. Ходили слухи, что у Куравлева диагностировали коронавирусную инфекцию. Однако позже сообщили, что ковид не подтвердился.