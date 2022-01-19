"Дайте нам время": бывшая подруга разведенки Бородиной положила глаз на ее мужа

Бывшая подруга Ксении Бородиной не отрицает, что может стать девушкой экс-супруга звезды.

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омерова в последнее время активно обсуждается в сети. На этот раз фолловеры теледивы перемывают кости ее бывшей подруге. Дело в том, что экс-супруг Бородиной подогрел слухи об отношениях с Виолеттой. Так, он делился в своем "Инстаграм" видео, как он проводит время в компании с эффектной блондинкой.

Подписчики атаковали Виолетту вопросами о ее связи с бизнесменом. Она все-таки решила прервать молчание и заявила, что мужчинам нужно пройти "долгий и тернистый путь", чтобы завоевать ее расположение. При этом девушка не отрицает, что в будущем у них с Курбаном может что-то и получиться. "Дайте нам время", – заявила женщина.

Стоит отметить, что с Ксенией Виолетта перестала общаться. По ее словам, у них слишком разные взгляды на жизнь. Кстати, блондинка не считает, что поступает некрасиво по отношению к бывшей подругой, гуляя с ее экс-супругом. Так, она отметила, что не уводила Курбана из семьи, поэтому у ведущей "Дома-2" не должно быть к ней претензий.

Напомним, что Виолетта – эта бывшая возлюбленная Трофима, с которым недавно застали Ксению. Блондинка работает косметологом и, вероятно, неплохо зарабатывает, так как у нее есть возможность покупать себе одежду люксовых брендов. Также у женщины, как и у Курбана, есть сын.