Зачем резко сдавшая Апина показала себя в кровати

Блогер Анна Меркулова объяснила поведение Алены Апиной, которая загремела в больницу.



Четыре дня назад Ален Апина сильно напугала своих поклонников и коллег. Дело в том, что артистка поделилась видео, которое она сняла из больницы, лежа на кровати. Она заявила, что причиной стал не коронавирус, а старые болячки. Некоторых смутила такая открытость актрисы перед народом.

"У каждого человека есть своя история жизненная. Так как мы живем в свободной стране, каждый человек волен делать то, что он хочет. Если человек делится со своей аудиторией, которая его смотрит, своими проблемами, в этом нет ничего плохого. В этом я, наоборот, вижу только хорошее, потому что тем самым мы укрепляемым свои дружеские отношения, создаем свои определенные компании, в которых можем общаться, находим друзей, находим любовь, находим все, что нам необходимо", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анна Меркулова.

Блогер уверен, что нет ничего страшного в том, чтобы показывать россиянам чуть ли не каждый шаг своей жизни. Он нашел этому четкое объяснение и поделился им со всеми.

"Человек имеет право выражать свои эмоции любым доступным для него способом. Если человек находится в больнице и он рассказывает об этом своей аудитории, это абсолютно нормально. Аудитория ему сопереживает, подсказывает, помогает. Если он обратился к аудитории с этим запросом, значит, он обратился не просто так, значит, нуждается в этом. Что Алена Апина и делает в своих "сторис". Это правильно. Лучше аудитория узнает это из ее уст, а не из уст "желтой" прессы", – подытожил эксперт.