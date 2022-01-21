"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара

Марина Хлебникова не осталась на улице после пожара, друзья предложили ей помощь.

Несколько месяцев назад в квартире Марины Хлебниковой произошел страшный пожар, из-за которого артистку даже госпитализировали. Недавно женщину выписали из больницы, и она даже успела презентовать новую песню о Санкт-Петербурге. Многие поклонники переживали за певицу, ведь она фактически осталась без крыши над головой. Однако Марина успокоила фанатов, заявив, что ей есть где жить.

ПО ТЕМЕ Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит

Все же общественность интересуется, как звезда обжилась на новом месте и как она себя чувствует. Приятельница артистки Наталия Гулькина поделилась некоторыми деталями ее жизни. По ее словам, многие друзья Марины вызвались помочь ей. Однако Хлебникова не хочет никого стеснять, а потому не задерживается на одном месте. "Ходит туда-сюда", – призналась женщина.

Многие беспокоятся, что такой кочевой образ жизни может негативно сказаться на состоянии артистки, ведь она еще не восстановилась полностью после происшествия. Однако подруга звезды уверила, что Марина чувствует себя неплохо и не подавлена морально. Так, она даже думает обратиться к помощи пластических хирургов, чтобы вернуться в шоу-бизнес.

Напомним, что недавно Андрей Малахов предложил поклонникам певицы скинуться и оплатить ремонт в сгоревшей квартире. Неравнодушные люди с пониманием отнеслись к ситуации и во всю начали собирать деньги. Так что, возможно, скоро Марина сможет вернуться домой.