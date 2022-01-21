Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Пятница
21 января
Лента новостей
15:16
"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара
15:10
Звезда сериала "Лихач" Никита Панфилов оказался в обезьяннике
15:06
Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова
15:04
"Пора ставить точку": политолог о предложении Госдумы защитить россиян в Донбассе
14:44
Потухший взгляд и синяки под глазами: появились подробности о состоянии больной Ивлеевой
14:42
"Вся страна нас поженила": Заявивший о любовнице Крутой показал голую грудь Аллегровой
14:31
Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит
14:18
Ничего зазорного: Дети упекли Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:17
Тоскующего по дочери Козловского засняли с Акиньшиной: Радовались и обнимались
14:08
Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди
13:41
"Порву на куски": Дико запевшей Бузовой всыпали по первое число
13:41
Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей
13:41
"Будут сделаны выводы": Азизу заподозрили в сокрытии деталей смерти Талькова
13:26
"Порвали как Тузик грелку": Категоричный Жулин плюнул в опухшего Маликова
13:21
Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой
13:09
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
13:08
Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать
12:53
"Три дня реанимации": Резко исхудавшая звезда "Кривого зеркала" зачахла от спиртного
12:47
"Сережа хочет дочку": отбившая чужого жениха Волочкова заговорила о пополнении в семье
12:46
Вассерман предупредил о страшных последствиях падения астероида 2022 AE1 на Землю
12:41
"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине
12:34
Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя
12:28
Подбрасывающая лифчик гопница Ивлеева радуется избавлению от огромных "доек"
12:22
Умер поэт Анатолий Найман
12:19
"Кто-нибудь хочет?": сочная Горбачева без трусиков показала не знавший мужика бабий срам
11:58
Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни
11:56
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем: Счастье длилось год
11:47
"Уже развелись": Цой откровенно о беде в личной жизни
11:41
Сексуальное насилие в детстве: Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого
11:36
"Ничего так *****": певица Слава выставила напоказ округлившиеся ягодицы
10:58
Актриса сериала "Девушки с Макаровым" перенесла тяжелую операцию
10:58
Ивлеева подцепила в Мексике опасную заразу
10:51
Пугачева внезапно выставила Нюшу за дверь: Больно и обидно
10:51
Она родила ему сына, а он оставил ее с младенцем на руках: что стало с экс-возлюбленной Певцова
10:41
С Анной Хилькевич произошло ЧП на отдыхе: Разорвало от боли
10:11
Никаких ожогов на лице: свежая и цветущая Хлебникова показалась после страшного пожара
09:52
"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима
09:46
Лазарева заметили с юным брюнетом после воссоединения с Малиновским: Это Вадим!
09:40
Artik раскрыл имя своей новой Asti
08:59
"Уроды и мешки": Жулин резко высказался о профнепригодных участниках "Ледникового периода"
08:56
"Придется открывать ногу": Аврааму Руссо необходимо лечь под нож
08:54
Ушел от ответа: Байден обвинил журналистку в глупости из-за неудобного вопроса о Путине
08:52
"Жарко": Галкин показал ночное видео с мокрой Пугачевой
06:32
"Дети точно ваши?": Отощавшую 43-летнюю Климову заподозрили в обмане
04:31
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
02:18
Емельянов день: народные приметы 21 января
00:25
"Повис на шее": Одинокого Баскова сняли в объятиях смуглого красавца
21:46
Бабкина захотела стать мужиком рядом с сексуальной Аллегровой
21:35
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
21:23
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами
Задрал бы шубу и по толстой **** ремнем: устроившей дебош Волочковой жестко досталось
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара

"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара

Марина Хлебникова не осталась на улице после пожара, друзья предложили ей помощь.
прочитано 76 раз

Несколько месяцев назад в квартире Марины Хлебниковой произошел страшный пожар, из-за которого артистку даже госпитализировали. Недавно женщину выписали из больницы, и она даже успела презентовать новую песню о Санкт-Петербурге. Многие поклонники переживали за певицу, ведь она фактически осталась без крыши над головой. Однако Марина успокоила фанатов, заявив, что ей есть где жить.

ПО ТЕМЕ

Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит

Все же общественность интересуется, как звезда обжилась на новом месте и как она себя чувствует. Приятельница артистки Наталия Гулькина поделилась некоторыми деталями ее жизни. По ее словам, многие друзья Марины вызвались помочь ей. Однако Хлебникова не хочет никого стеснять, а потому не задерживается на одном месте. "Ходит туда-сюда", – призналась женщина.

Многие беспокоятся, что такой кочевой образ жизни может негативно сказаться на состоянии артистки, ведь она еще не восстановилась полностью после происшествия. Однако подруга звезды уверила, что Марина чувствует себя неплохо и не подавлена морально. Так, она даже думает обратиться к помощи пластических хирургов, чтобы вернуться в шоу-бизнес.

Напомним, что недавно Андрей Малахов предложил поклонникам певицы скинуться и оплатить ремонт в сгоревшей квартире. Неравнодушные люди с пониманием отнеслись к ситуации и во всю начали собирать деньги. Так что, возможно, скоро Марина сможет вернуться домой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 15:16 Источник: "7Дней.ру" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима

Продюсер затаил обиду
Шоу-бизнес

Тоскующего по дочери Козловского засняли с Акиньшиной: Радовались и обнимались

Обнародованы кадры
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать

Они не останавливаются
Шоу-бизнес

Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни

Поклонники переживают

Гороскоп

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+