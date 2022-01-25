Сбежавшая от мужа Тодоренко взвыла без помощи: Посоветуйте

Светская львица Регина Тодоренко вырвалась в отпуск, пока холодную Москву засыпает снегом. Звезда прилетела в старинный город Тулум на восточном побережье Мексики. Ведущая фактически сбежала от мужа Влада Топалова и сына Майкла. Родные звезды остались дома в России.
Сейчас теледива развлекается на пляже, любуясь тропической растительностью и Карибским морем. Компанию ей составляет сестра Анна. Однако вдвоем девушки без помощи не могут. У звездной путешественницы появилась проблема, из-за которой она взвыла в "Инстаграм".
Регина Тодоренко заявила поклонникам о просьбе. В голову ведущей ударила идея, которую достаточно непросто реализовать в Тулуме. После сеанса медитации женщина захотела убивать живых существ собственными руками — заняться рыбалкой.
"Посоветуйте, как организовать! Или, возможно, есть контакт хорошего рыбака в Мексике", — написала знаменитость в личном блоге.
Напомним, в начале 2022 года звезду заподозрили в беременности вторым ребенком. По слухам, свое "интересное положение" Регина Тодоренко намерена рассекретить в марте за деньги. Пиар-директор светской львицы эту информацию не опровергла, но и не подтвердила. Остается ждать, когда теледива расставит все точки над "i".