Округлившуюся Тодоренко поздравляют с беременностью

Незадолго после рождения сынишки теледива признавалась, что желает быть многодетной матерью. "Во многом себя приходится ограничивать. Но все равно хочется детей. Много!" — сообщала Регина Тодоренко в беседе журналистам "ОК!".
Недавно сыну звезды Майклу исполнилось уже три года, а родных братьев и сестер у него до сих пор не появилось. Поклонники периодически подозревают Регину Тодоренко в беременности, а теперь у них появился весомый повод. В последнее время звезда стала часто носить одежду свободного кроя, а на некоторых снимках из "Инстаграм" выглядит округлившейся.
Совсем недавно ведущая показала на видео, как заучивает текст для кастинга в кино. Звезда сняла себя на видео, сидя в автомобильном кресле. В кадре живот артистки выглядел слегка надутым. Ракурс изменил фигуру, вязаный кардиган или же новая жизнь — доподлинно неизвестно, скрытная Регина Тодоренко затаила интригу.
На просторах интернета знаменитость уже начали поздравлять с беременностью, хотя официально об "интересном положении" Регина Тодоренко не заявляла. Ее супруг Влад Топалов пока тоже хранит молчание. Вполне возможно, что супруги не хотят распространяться о переменах в семье, ведь публичные личности остерегаются людской зависти.