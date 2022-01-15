"Ждет второго": Жаждущая денег Тодоренко сорвала куш на беременности

Звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко подняла шумиху. Звезду подозревают в беременности и корысти.

Инстадива Регина Тодоренко провоцирует фанатов на бурные обсуждения и сомнительные домыслы. То она поедает торт для определения пола малыша, то появляется в кадре с заметным животом. И пока народ гадал, беременна звезда или только готовится зачать дитя, в Сети появилась сенсационная информация.

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"По слухам, Регина Тодоренко ждет второго ребенка и уже продала эксклюзив журналу", — пишет телеграм-канал "Только никому". В качестве подтверждения опубликовали скриншот переписки. Согласно сведениям из него, ведущая хочет сообщить о пополнении в семье за приличный гонорар уже в начале весны

Если данные из диалога подлинны, значит, телезвезда решила подзаработать на "интересном положении" с помощью СМИ, ведь деньги, как говорится, не пахнут. В любом случае Регина Тодоренко сорвала большой куш — теперь ее скрытная жизнь привлекает еще больше любопытных россиян. Они суетливо подписываются на ее блог, увеличивают охваты, и прибыль от рекламы растет.

Напомним, поклонники заранее начали поздравлять ведущую с беременностью. Артистка разместила в Сети видео, где ее живот выглядит округлым и выступающим. Ролик стал еще одним поводом для разрастания сплетен о том, что Регина Тодоренко снова станет мамой.