Всплыли свежие данные о второй беременности Тодоренко

Телезвезда Регина Тодоренко таит интригу, пока ее беременность обсуждает вся страна.

В последнее время все чаще появляются подозрения, что Регина Тодоренко носит под сердцем второго ребенка. Хотя звезда избегает прямых вопросов о беременности, в СМИ просочились весьма интригующие данные. Теперь ее свежее фото с пышным животом уже не кажется странным.

Как объявила бывшая сотрудница телеведущей, Регина Тодоренко однажды случайно проболталась, что к весне 2022 года намерена родить еще одно дитя. Выходит, что знаменитость давно поставила цель забеременеть и продумала план у себя в голове.

Кроме того, по поводу личной жизни артистки высказалась ее рекламный директор. Представительница не стала опровергать "интересное положение" Тодоренко, еще больше усилив догадки россиян.

"Вы говорите про рождение второго ребенка, а я даже не знаю, что она беременна. Видимо, до вас информация доходит быстрее", — объявила женщина из команды ведущей.

Как ранее писали "Дни.ру", в Сеть попали сведения о том, что Регина Тодоренко продала новость о пополнении в семье известному журналу. Если это действительно так, то уже в марте звезда объявит о малыше через СМИ.

Напомним, что Регина Тодоренко жестко подставила свою помощницу, которая бесплатно работала на нее около двух лет. Звезда не стала заключать договор, поэтому вышла сухой из воды.