"Наконец-то!": Бросившая семью Тодоренко со всех ног удрала из дома

Звезда шоу "Орел и решка" строит в инстаграм-аккаунте образ идеальной матери и жены, которая обожает семью. Неслучайно она запускала платный марафон, где обещала раскрыть секрет своего успеха. Поскольку бизнес-проект уже завершился, сейчас Регина Тодоренко решила отдохнуть подальше от домочадцев на заработанные деньги.
Знаменитость бросила мужа и сына в снежной Москве, и со всех ног удрала в аэропорт, чтобы скорее погреться в Мексике. Перед полетом теледива сняла себя на видео и заявила, что спешит к солнцу не одна.
Вскоре выяснилось, что Регина Тодоренко взяла с собой сестру — Анну Ковляшенко. Женщины встретились на территории аэровокзала и быстро сократили социальную дистанцию. Родственницы горячо обнимались и целовались, будто пандемия и нашумевший штамм коронавируса "омикрон" им приснились.
"Моя любименькая! Мы не виделись восемь месяцев! Наконец-то!" — написала в личном блоге телеведущая.
Воздушный путь в "рай на земле" занял аж 20 часов. Из-за непростых погодных условий самолет летел дольше обычного. Звезда успела три раза поесть, о чем ответственно сообщила восьми миллионам подписчиков. В конце концов Регина Тодоренко оказалась под пальмой на пляже и тоже похвасталась этим достижением.