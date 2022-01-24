"Вышел в шортах, а тут сугробы": Билан встревожил публику странным признанием

Дима Билан вернулся с Мальдив, где отдыхал с начала января и всполошил поклонников.





Радостной новостью певец поделился в своем микроблоге. "Прилетел на хвосте в Москву. Вышел в шортах, а тут сугробы. Шучу", – сообщил артист.



Дима Билан признался, что у него все хорошо, и он очень рад вернуться в Москву. Исполнитель поблагодарил фолловеров за то, что они были с ним даже на отдыхе, следя за его инстаграм-аккаунтом. По словам музыканта, телефон он включал на Мальдивах два раза в сутки только по необходимости.

Невнимательные подписчики посчитали, что Дима Билан и впрямь прилетел в Россию в одних шортах и забеспокоились о нем. Но большинство все же прочли, что певец пошутил.

Ранее артист показал подписчикам, как его массажируют на фоне лазурной водной глади. Под видео Дима Билан написал, что отпуск – это возможность новых открытий. Также он отметил, что в последнее время во многих разочаровался и при этом нашел минусы в себе. Так что исполнитель пообещал начать работать над собой. Поклонники высказались по поводу фигуры артиста, а кто-то и вовсе позавидовал массажистке.

Напомним, недавно Бима Билан угодил в громкий скандал. Внимание публики было приковано к тому, что музыкант на одном из выступлений вел себя довольно странно. Певец позже признался, что очень устает от больших нагрузок.