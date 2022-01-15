Диме Билану помассировали интимное место: Кайф

Дима Билан показал подписчикам, как его массажируют на фоне лазурного моря.

Этой зимой многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на Мальдивы. Так, на райских островах отдыхают Анастасия Волочкова, Вера Брежнева. Решил насладиться курортом и Дима Билан.

Чтобы полностью расслабиться, певец решил обратиться к массажистке. Моментом из жизни он решил поделиться со своими подписчиками. Артист выложил видео, на котором ему делают массаж всего тела: от шеи до ягодиц. Примечательно, что спа-процедура проводится прямо на пляже, так что Билан смог насладиться не только нежными руками массажистки, но и шумом волн. Под видео Дима написал. что отпуск – это возможность новых открытий. Также он отметил, что в последнее время во многих разочаровался и при этом нашел минусы в себе. Так что он пообещал начать работать над собой.

Подписчики поддержали певца в комментариях и пожелали хорошего отдыха. "Нужно чаще вам отдыхать", "Хорошего отдыха", "Хорошего релакса, не расстраивайтесь. Удачи вам и терпения", "Дима, восстанавливайся, отдыхай, трудяжка", "Кайф", – пишут фанаты.

Также некоторые высказались по поводу фигуры артиста, а кто-то и вовсе позавидовал массажистке. "Такая спинка", "Сейчас бы Билану спину наминать и ягодицы гладить, а не это во все", – написали в комментариях.