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Шоу-бизнес
Диме Билану помассировали интимное место: Кайф

Диме Билану помассировали интимное место: Кайф

Дима Билан показал подписчикам, как его массажируют на фоне лазурного моря.
прочитано 117 раз

Этой зимой многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на Мальдивы. Так, на райских островах отдыхают Анастасия Волочкова, Вера Брежнева. Решил насладиться курортом и Дима Билан.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Чтобы полностью расслабиться, певец решил обратиться к массажистке. Моментом из жизни он решил поделиться со своими подписчиками. Артист выложил видео, на котором ему делают массаж всего тела: от шеи до ягодиц. Примечательно, что спа-процедура проводится прямо на пляже, так что Билан смог насладиться не только нежными руками массажистки, но и шумом волн. Под видео Дима написал. что отпуск – это возможность новых открытий. Также он отметил, что в последнее время во многих разочаровался и при этом нашел минусы в себе. Так что он пообещал начать работать над собой.

Подписчики поддержали певца в комментариях и пожелали хорошего отдыха. "Нужно чаще вам отдыхать", "Хорошего отдыха", "Хорошего релакса, не расстраивайтесь. Удачи вам и терпения", "Дима, восстанавливайся, отдыхай, трудяжка", "Кайф", – пишут фанаты.

Также некоторые высказались по поводу фигуры артиста, а кто-то и вовсе позавидовал массажистке. "Такая спинка", "Сейчас бы Билану спину наминать и ягодицы гладить, а не это во все", – написали в комментариях.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

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Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 17:18 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лежащего Билана закидали на концерте

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