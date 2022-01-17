"Я против дьявола!": Осрамившегося Билана отхлестали за сатанизм

40-летний "ночной хулиган" Дима Билан то и дело попадает в скандальные разборки. Артиста осуждают чуть ли не за все человеческие пороки. Недавно мужчина выпустил новую песню "Она любила музыку" совместно с Наталией Власовой и вызвал возмущение у фанатов.
Поклонники решили, что вокалист осрамился своим хитом, поскольку и в тексте, и в клипе на композицию прослеживаются скрытые элементы сатанизма. Певца отхлестали едкими обвинениями и заставили объяснить тайную символику своего творчества.
В пух и прах разнесенный артист стал отрицать приверженность к поклонению дьяволу. По его словам, дотошные люди нашли в песне смысл, которого он не вкладывал. Дима Билан отметил, что нами управляют случайности.
"Я против дьявола! Всю свою жизнь!" — цитирует громкое оправдание певца канал "360".
Напомним, буквально на днях артист пристыдил коллегу за то, что она выставила в Сети компромат на Ольгу Бузову. Дима Билан публично отметил, что Клава Кока подставила поющую телеведущую и поступила неблагородно.
После гневных придирок певца с Клавой Кокой произошло несчастье. Она порвала связки во время катания на сноуборде и теперь ходит с тростью. Отдельные личности заподозрили, что это Дима Билан навлек на девушку беду.