Одни шортики на двоих: Билана застукали на отдыхе с близким другом

Дима Билан ещё с начала января находится на Мальдивах, куда по счастливой случайности прибыл и его близкий друг – актер Иван Николаев, получивший популярность после роли метросексуала Вика в известном в нулевые сериале "Клуб".



Певец прилетел на Мальдивы 5 января, а актер несколькими днями позже: 9 января в соцсетях он рассказал, что собирается в командировку, однако не назвал точку назначения. По фото же видно, что Николаев проводит время на островах, однако свою компанию в лице Билана тщательно скрывает, как и сам артист, но от подписчиков, как известно, ничего не утаишь.



Судя по всему, близкие друзья живут на одной вилле. Фотографиями ее интерьеров Билан охотно делится в соцсетях и даже отмечает геолокацию. А вот Николаев "сторис" с отдыха публикует только для "близких друзей", но особо внимательные подписчики заметили, что обстановка в помещении, из которого он выходит в прямые эфиры для телевидения, подозрительно похожа на виллу Билана. У парней даже одинаковые шортики в полоску, если же не одни на двоих.

Певец и актер дружат уже достаточно долго – около 15 лет, но их отношения не обходятся без конфликтов: парни то ругаются и разрывают общение, то снова мирятся. Судя по фотографиям, у Николаева получается поднимать настрой Билана, который совсем недавно в состоянии алкогольного опьянения на концерте в Казахстане жаловался на одиночество и отсутствие счастья в жизни.