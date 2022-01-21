Сгорающая от стыда Седокова сделала признание: Не знаю, как так лоханулась

Экс-солистка группы "ВИА Гра" объяснила, что причиной душевных терзаний стало неудачное откровенное платье, которое она считает постыдным. Наряд был создан автором луков Бейонсе и Леди Гаги Майклом Костелло, но Анна Седокова в нем выглядела крайне вызывающе.
В нем исполнительница появилась на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в 2013 году. Об этом она поведала в своем микроблоге. Звезда опубликовала видео, в котором запечатлена в том самом платье.
Белый длинный наряд на одно плечо с максимальным количеством разрезов еле-еле прикрывал нижнее белье певицы. По словам Анны Седоковой, за него ей будет стыдно всю жизнь. "Я правда не знаю, как так лоханулась", – поделилась знаменитость.
Пост артистки вызвал активный отклик у фолловеров. Большинство подписчиков с иронией отнеслись к "позору" вокалистки. Но нашлись и те, кто осудил Анну Седокову.
Ранее Анна Седокова шокировала подписчиков новостью о беременности. Она так и написала "я беременна". Однако позже выяснилось, что певица говорила о проекте. Тем не менее, внимательные фолловеры начали приглядываться к животу артистки. Многим показалось, что она стала его прикрывать. Даже не эротических фото живот спрятан. Сама звезда не стала комментировать домыслы пользователей соцсети.