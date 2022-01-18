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Шоу-бизнес
"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры

"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры

Оказывается, знаменитый музыкант не всегда был богат, в прошлом ему даже пришлось продать недвижимость.
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Сосо Павлиашвили недавно дал интервью журналистам. Он рассказал, что в девяностых столкнулся с непростой ситуацией. Как оказалось, у певца были долги, из-за которых ему даже пришлось распрощаться с квартирой.

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По словам артиста, тот период времени оказался особенно сложным. У Сосо был бизнес, который перестал приносить прибыль. Певец влез в огромные долги, с которыми просто напросто не мог расплатиться. В итоге Павлиашвили решился на продажу недвижимости, себе же он купил жилплощадь поменьше.

Однако даже в такой неприятной ситуации музыкант нашел положительные моменты. По признанию Сосо, трудности закалили его и сделали сильнее. Более того, вскоре ему улыбнулась удача. Люди, которые обманули его, вернули деньги. Также артист отметил, что, вопреки всему, выходил на сцену и пел для публики. Он делал добро, вдохновлял людей и помогал им. "Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было", – подытожил он.

Напомним, что музыкант достаточно строго относится к воспитанию наследников. Он не балует их и не дарит такие дорогие подарки, как машины и квартиры. По мнению Сосо, важнее всего семья, а не богатство.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 16:02 Источник: "Вокруг ТВ" • Требует проверки
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