"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры

Оказывается, знаменитый музыкант не всегда был богат, в прошлом ему даже пришлось продать недвижимость.

Сосо Павлиашвили недавно дал интервью журналистам. Он рассказал, что в девяностых столкнулся с непростой ситуацией. Как оказалось, у певца были долги, из-за которых ему даже пришлось распрощаться с квартирой.

По словам артиста, тот период времени оказался особенно сложным. У Сосо был бизнес, который перестал приносить прибыль. Певец влез в огромные долги, с которыми просто напросто не мог расплатиться. В итоге Павлиашвили решился на продажу недвижимости, себе же он купил жилплощадь поменьше.

Однако даже в такой неприятной ситуации музыкант нашел положительные моменты. По признанию Сосо, трудности закалили его и сделали сильнее. Более того, вскоре ему улыбнулась удача. Люди, которые обманули его, вернули деньги. Также артист отметил, что, вопреки всему, выходил на сцену и пел для публики. Он делал добро, вдохновлял людей и помогал им. "Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было", – подытожил он.

Напомним, что музыкант достаточно строго относится к воспитанию наследников. Он не балует их и не дарит такие дорогие подарки, как машины и квартиры. По мнению Сосо, важнее всего семья, а не богатство.