"Грешили": Хмельницкая рассказала о тесной связи с женатым Куценко

Алена Хмельницкая поделилась интимными подробностями отношений с Гошей Куценко.

Артисты познакомились еще в университете, между ними сразу завязались теплые отношения. Алена и Гоша стали друзьями, но их отношения все время были на грани чего-то большего. "Мы с Гошей постоянно всю жизнь находимся в состоянии флирта", – поделилась Хмельницкая.

Куценко, в свою очередь, все-таки был влюблен в Алену, в одном интервью он рассказывал, что не хотел все испортить и старался держать себя в руках, сгорая от чувств. Однажды между друзьями произошла интересная ситуация. "Вроде как и был какой-то контакт, но ничего такого, мы тогда этим грешили. Это был массаж. Что-то было в этом такое", – вспоминает артистка.

Однако тесная связь не переросла в роман, Хмельницкая и Куценко так и остались друзьями и поддерживают друг друга уже 30 лет. За это время Алена вышла замуж за Тиграна Кеосаяна, в 20-летнем браке у пары родились две дочки, но в 2013 году супруги расстались. Тигран начал отношения с Маргаритой Симоньян. Куценко был женат дважды, со второй супругой счастлив до сих пор. Воспитывает сына и дочь.

Кстати, у Алены Хмельницкой и Маргариты Симоньян складываются хорошие отношения. Недавно Алена отпраздновала 51-летие, с которым ее нежно поздравила Маргарита. Поклонники неоднозначно относятся к таким отношениям "женщин одного мужчины" и не понимают, почему Хмельницкая подружилась с разлучницей.