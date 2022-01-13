Что отмочила соблазнительная Хмельницкая в доме Кеосаяна: родные Симоньян в шоке

Маргарита Симоньян пригласила бывшую жену своего мужа в гости.

На днях российская актриса Алена Хмельницкая отпраздновала 51-летие. В честь такого праздника ее позвали в гости бывший муж Тигран Кеосаян с новой женой Маргаритой Симоньян.

41-летняя журналистка горячо поздравила первую жену своего мужа, чем нимало удивила своих подписчиков. В "Инстаграм" Симоньян появился ролик, на кадрах которого Хмельницкая вызывающе садится на шпагат и демонстрирует свою отличную форму. Фанаты засомневались, как между бывшими соперницами может царить такая идиллия, да еще когда бывшая твоего мужа вытворяет подобное в твоем доме.

"Я не понимаю этого..."; "Семью разбила, теперь она ее любит. Не смешите народ"; "Просто, видимо, Алена благодарна Маргарите, что увела ее бывшего"; "А что если она мать его детей, то попой должна крутить в семье бывшего, соблазнять? Многие это так и воспринимают, что Алена пытается соблазнить. Ну допустим, она б спела, стихи почитала, на фортепиано сыграла… И чем она отличается от Волочковой? Это даже хуже – пришла в семью и выкаблучивается", – написали фолловеры.



На опубликованном ролике было слышно, что смелая выходка удивила кого-то из родных Маргариты Симоньян. "Я так никогда не умела!" – выкрикнул кто-то за кадром.

Напомним, Алена Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном 20 лет и родила от него двух дочерей. С 2012 года режиссер картины "Крымский мост, сделано с любовью!" крутил роман с Маргаритой Симоньян. Только спустя два года интриг Кеосаян развелся с Хмельницкой. Судя по всему, все обиды в прошлом, и теперь все участники любовного треугольника дружат.

Сейчас Алена Хмельницкая встречается с предпринимателем Александром Синюшиным, который младше ее на 13 лет.