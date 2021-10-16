Царствие небесное: Страшное горе пришло в семью Хмельницкой

Артистка поделилась с подписчиками печальным известием: на 84-м году жизни скончался ее отец Александр Владимирович. Алена поделилась фотографиями с папой и лаконично подписала их: "Все. Не стало моего папы….". Также в посте Хмельницкая пообещала позже анонсировать время и место прощания с родителем.
Подписчики и коллеги по цеху стали приносить соболезнования страшному горю в семье Алены. "Прими мои соболезнования", "Светлая память папе", "Царствие небесное р.б. Александру. Искренние соболезнования вам, Алена", "Искренние соболезнования Вам и всей Вашей семье. Светлая память...", "Соболезную. Духовных сил", – написали комментаторы.
Причина смерти Александра Владимировича пока не сообщается. Никакой информации о тяжелых болезнях в последнее время не появлялось.
Сама Алена Хмельницкая недавно перенесла коронавирус. Болезнь протекала довольно тяжело, звезду даже госпитализировали. Сначала она пыталась вылечиться дома, но ухудшение состояния заставило согласиться на больничную палату. У артистки были поражены легкие, она потеряла вкус и обоняние. Алене даже пришлось отметить свое 50-летие в кровати, болезнь настигла ее прямо накануне дня рождения.
Популярные темы форума
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
чуть не отъехал на свою днюху
Админ - голубоой пидооринн !!!
Были бы любовницей богатого мужчины?