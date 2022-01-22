Вытягивают деньги: Что ждет сильно сдавшую Федосееву-Шукшину в доме престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых людей.

Новость о том, что младшая дочь Ольга сдала артистку в дом престарелых, потрясла общественность. Сама Шукшина уверяет, что на то были веские причины, связанные со здоровьем Лидии Николаевны, также она старается избегать страшного термина "дом престарелых". Мнения коллег и поклонников разделились: одни доверяют решению наследницы, другие уверены, что Ольга просто решила избавиться от трудностей опеки над пожилым человеком.

Певица Наталья Штурм уверена, что младшая Шукшина поступила правильно, так как за человеком с проблемами со здоровьем нужен профессиональный уход. Она отметила, что отзывы о выбранном Ольгой учреждении разные. В основном, все хорошо, но есть проблема с платными услугами.

"В одном из отзывов написано, что из клиентов вытягивают деньги на различные дополнительные услуги. А как только от них отказываешься, так к пациенту сразу меняется отношение", – предостерегла Наталья.

Однако в одном из интервью Ольга Шукшина заявляла, что Лидию Николаевну положили в пансионат бесплатно, так как она народная любимица и заслуженная артистка. Более того, звездная семья может позволить себе любые необходимые процедуры.

Ранее стало известно, что сильно сдавшая Лидия Федосеева-Шукшина в приступах агонии зовет своего экс-супруга Бари Алибасова. Об этом рассказала ее младшая дочь Ольга.