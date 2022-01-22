"Смысл жизни": Оказавшаяся в доме престарелых Федосеева-Шукшина в агонии зовет Алибасова

Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной оказалось не таким стабильным.

Накануне стало известно, что младшая сестра Марии Шукшиной Ольга отправила мать в пансионат на обследование и реабилитацию. В Сети заведение тут же окрестили домом престарелых. Сама Ольга от такого определения отказывается и заявляет, что мера стала необходимостью. С сестрами Шукшина советоваться не стала, приняв решение единолично.

Недавно Ольга вернулась на родину, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Она стала жить вместе с Лидией Николаевой и старалась следить за ее состоянием. Шукшина рассказала, что у матери проблемы как с физическим, так и с ментальным здоровьем. У нее "клинический диагноз", который необходимо контролировать врачам.

Как рассказала наследница актрисы, у нее периодически случаются приступы агонии, в которых она вспоминает бывшего супруга Бари Алибасова. "Она об Алибасове говорит: "Солнышко, ты у меня главный смысл жизни! " Ну что это? Это тот самый клинический диагноз", - констатировала Ольга Шукшина.

Комментариев о болезни Лидии Федосеевой-Шукшиной родственники не дают. Ольга также отметила, что не знает, сколько мать пробудит в пансионате, это будет зависеть только от ее здоровья.