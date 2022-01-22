"Он маньяк, он меня насиловал": В семье близкого человека Бузовой страшная трагедия

В семье певицы Елизаветы Хайковой, которая писала песни для Ольги Бузовой, большие проблемы.

Артистка известна публике под псевдонимом Лизбэт, также она работает на многие музыкальные лейблы и имеет близкие дружеские и приятельские отношения с многими звездами отечественного шоу-бизнеса. В том числе, с Ольгой Бузовой, для которой не раз писала песни. На днях артистка рассказала подписчикам своего блога о страшной трагедии, которая произошла в ее семье.

У Елизаветы был крепкий брак с Дмитрием Зайцевым, у них растет дочь Майя. Отношения в семье были прекрасные, но все изменилось в одночасье. Муж буквально превратился в тирана, стал пить и бить жену. "Он меня преследует, он маньяк. Он меня насиловал. Украл мои вещи", – рассказала об ужасах Хайкова.

Муж-тиран не дает ей спокойно общаться с дочерью, не пускает в квартиру, удерживает вещи. Елизавета смогла забрать девочку и записала видео из машины. Дмитрий ломится в автомобиль, пытается разбить окно и забрать ребенка, грозится, что приедет его мать и заберет Майю.

Елизавета обратилась к подписчикам и друзьями из шоу-бизнеса за помощью, желая предать историю огласке. Хайкова написала на бывшего мужа и его родителей заявление в полицию о краже и попытке похищения ребенка.