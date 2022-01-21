"Лучше Бузовой": открывшей рот Волочковой пророчат будущее певицы

Анастасия Волочкова исполнила песню на своем дне рождения.

Балерина не раз пробовала себя в разных амплуа, она и поет, и читает стихи. У Анастасии даже есть свой сольный альбом, который вышел в прошлом году. На некоторые треки Волочкова сняла клипы. На мероприятиях артистка не упускает возможности показать свои не самые основные таланты.

Так, на празднике в честь своего юбилея балерина исполнила проникновенную песню из своего репертуара. Праздник, как сообщила сама Анастасия, прошел с размахом и "по-волочковски". Пение звезды всегда вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники уверены, что балерине стоит остановиться на танцах, другие считают, что у Анастасии неплохо получается и она даже затмит Ольгу Бузову.

"Молодец, Настя! Хороший голос!", "С каждым годом все скромнее и скромнее день рождения", "Бузова отдыхает, Настя умница!", "Ну зачем петь?", "Не талантливая певица с голосом, но поет вполне нормально для любителя", "Я тоже люблю петь, хоть и не умею", - разошлись во мнениях комментаторы.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что хочет свадьбу с новым избранником, а он уже мечтает о дочке, вероятно, от знаменитой балерины. Сама Анастасия второго ребенка не хочет, так как, по ее мнению, возраст уже не тот.