Ничего зазорного: Дети упекли Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Сестра Марии Шукшиной Ольга в эфире программы "Пусть говорят" сообщила, что приняла решение отправить маму в реабилитационный центр "Идиллия", где пожилая артистка пройдет полное обследование. Неожиданное заявление шокировало общественность, поклонники недоумевают, почему Лидия Николаевна оказалась в доме престарелых.
Сама Ольга не считает верным называть пансионат таким "страшным" словосочетанием. Она уверена, что обследование и уход пойдут матери на пользу. "Не вижу в этом ничего зазорного", – категорично высказалась младшая сестра Марии Шукшиной.
До этого состояние Федосеевой-Шукшиной не вызывало опасений, поэтому решение детей еще больше смутило поклонников. Ольга Шукшина заверила, что у ее мамы "есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением". В пансионате, утверждает наследница, есть все необходимые условия и насыщенная программа помимо медицинских процедур.
С сестрами Марией и Анастасией свое решение Ольга обсуждать не стала, но Лидия Николаевна сама поговорила со старшей дочерью. По всей видимости, Мария не стала препятствовать поездке мамы в дом престарелых. Информации о том, сколько времени артистка проведет в заведении, наследники не дают.