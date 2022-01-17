Состояние тяжелобольного Куравлева ухудшилось: 35 процентов поражения легких

Пятого января артист был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Тогда тесты показывали отрицательный результат.

При этом состояние легенды отечественного кино вызывало определенные опасения сразу. Знаменитости диагностировали воспаление легких. При этом тогда говорили о пяти процентах поражения легких, сейчас же ситуация изменилась.

Врачи с самого начала начали переживать за Леонида Куравлева. В 2012 году из жизни ушла его любимая супруга, после чего все изменилось. Артист всегда был душой компании, человеком крайне позитивным и легким, но пережить уход любимой до конца так и не смог. Он полюбил ее в школьные годы, с тех пор, по его словам, уже не смог полюбить никого больше.

После смерти супруги он не только перестал контактировать со всеми, но и выгравировал свое имя под именем возлюбленной на кладбище. Этот момент крайне обеспокоил всех поклонников артиста. По словам медицинских работников, сегодня он якобы не хочет общаться и с родными. Якобы, когда приходила дочь, он даже делал вид, что спит, а слышать о близких не хотел и вовсе.

Сейчас Леонид Куравлев находится в реанимации, его состояние оценивают как "стабильно тяжелое". Последнее исследование показало, что процент поражения легких стал выше. Теперь СМИ утверждают, что правое легкое артиста поражено на 35 процентов, а левое – на 25 процентов.