Готовятся к худшему? 85-летний Леонид Куравлев может не вернуться из реанимации

Знаменитый российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев может не вернуться из реанимации в частный пансионат для пожилых людей, где он жил в последние месяцы. Из его комнаты в доме престарелых уже вынесли все вещи, что наталкивает на мрачные мысли об ухудшении его состояния.
Куравлев попал в пансионат летом 2021 года. Дети 85-летней знаменитости приняли тяжелое решение отправить туда отца, чтобы улучшить его самочувствие. Он так и не смог оправиться после смерти своей супруги Нины Васильевны в 2012 году: за последние восемь лет он лишь однажды появился на экране, сыграв роль отца Леонтия в комедии "Весь этот джем" в 2015 году. Кроме того, звезда кино впал в апатию, практически прекратив вставать с постели и общаться с окружающими.
Представители дома престарелых сообщили, что не знают о том, куда отправится Леонид Куравлев в случае выздоровления. Однако специалисты заверили, что готовы принять его обратно в любой момент.
Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 января. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию с поражением легких от пяти до 10%, хотя тесты на коронавирус COVID-19 изначально давали отрицательный результат. Некоторые СМИ сообщали, что спустя несколько дней степень поражения увеличилась до 25% левого и 35% правого легкого.