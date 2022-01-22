Ничего нового: Замахнувшуюся на вокал Пугачевой Орбакайте разнесли

Артистка перепела композицию "Позови меня с собой", утверждая, что получилось совершенно новое исполнение. Об этом Кристина гордо сообщила на своей странице в "Инстаграме". "Новое прочтение музыкальной истории уже доступна на всех цифровых платформах! Слушайте, скачивайте и делитесь своими эмоциями", – поделилась радостью Орбакайте.
Мнения уважаемых экспертов уже появились в Сети. Например, преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова буквально разнесла исполнение Орбакайте. Она считает, что дочь Примадонны спела неплохо, но кавера не получилось.
"В исполнении Кристины, к сожалению, ничего нового и интересного нет ни по звучанию. ни по исполнению. Тут все сделано по старой схеме Аллы Борисовны", – отметила педагог. Подписчики Кристины с педагогом не согласны, многие считают, что получился отличный новый вариант и Орбакайте может перепеть и другие хиты матери.
Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте с друзьями и близкими уехала в Майами на празднование дня рождения супруга. Артистка поделилась забавным роликом, в котором весело проводит время с Филиппом Киркоровым. Поклонники обрадовались, что у звезд такие теплые отношения.