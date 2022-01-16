Все также влюблены: интимный момент Орбакайте с мужем попал в кадр

В Сети обсуждают личные фото четы.

Накануне супруг певицы Кристины Орбакайте Михаил Земцов отпраздновал день рождения. Артистка трогательно поздравила избранника в соцсетях. В личном микроблоге вокалистка опубликовала фото, на котором запечатлен довольно интимный момент – муж заключил ее в крепкие объятия и нежно целует в щеку.

Подписчики пришли к выводу, что Михаил и Кристина все также влюблены друг в друга, как и в день их свадьбы 16 лет назад. Для Орбакайте этот брак третий и, наверное, самый счастливый. У пары подрастает общая дочь Клавдия. В марте 2022 года наследнице вокалистки и бизнесмена исполнится десять лет.

Ранее в интервью Михаил Земцов признавался, что иногда ругается с женой, но их ссоры не бывают долгими. Орбакайте, как заметил ее муж, не умеет долго держать обиду. Уже через полчаса после конфликта Кристина ведет себя как ни в чем не бывало. "Кроме того, стараемся не лезть в дела друг друга", – говорил бизнесмен.

Старый Новый год Земцов и Орбакайте отмечали в Майами, в компании родных и друзей. Среди прочих на вечеринке в русском стиле присутствовал Филипп Киркоров. Поп-король рассказал потом, что отлично повеселился.