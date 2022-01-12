Седокова померилась дырками с известной певицей

39-летняя Анна Седокова скопировала образ своей 26-летней коллеги – Дуа Липы.

Артистка сейчас находится в Майами. За границу она взяла с собой модные наряды. Одним из самых горячих стало обтягивающее фигуру черное платье с откровенными разрезами-дырками.

Примечательно, что одной из тех, кто ранее обратил внимание на модный наряд, стала певица Дуа Липа. Анна Седокова позировала в откровенном платье, выложив снимок в своем инстаграм-аккаунте.

Некоторые поклонники предположили, что под ним у звезды нет нижнего белья. В свою очередь Дуа Липа надела платье, добавив к своему образу сумку Balenciaga, бриллианты Bvlgari и часы Cartier.

Напомним, ранее Анна Седокова шокировала фолловеров новостью о беременности. Она так и написала "я беременна". Однако позже оказалось, что знаменитость имела в виду проект. Но поклонники все же после этого начали пристально приглядываться к животу певицы. Многим показалось, что она стала его прикрывать.

Как писали "Дни.ну", перед Новым годом исполнительница снялась в эротической фотосессии вместе с мужем Янисом Тиммой. Пара предстала в тематических нарядах: Янис был в образе Саны, а Анна Седокова надела красную мини-юбку, чулки в цвет и туфли на огромной шпильке.

