Адвокат объяснил отправку Шукшиной в пансионат престарелых

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала слухи о переводе звезды в дом престарелых. В СМИ сообщили, что Ольга якобы захотела таким образом избавиться от матери.
Напомним, речь идет о подмосковном реабилитационном центре "Идиллия", где в основном находятся пожилые люди. Признание сестры Марии Шукшиной в том, что она отправила туда мать, шокировало россиян.
По словам адвоката, Шукшина действительно находится в загородном пансионате, но это не дом престарелых. Линник отметила, что актриса периодически посещает такие заведения для профосмотров и медицинской поддержки здоровья. Обычно это бывает раз в три-четыре месяца и по согласованию с Федосеевой-Шукшиной. При этом адвокат не назвала конкретных сроков, когда актриса вернется домой.
"Когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома", – заявила адвокат.
Также она добавила, что Ольга отправила 83-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат из-за необходимости самой пройти обследование. Женщина боится, что престарелой матери может быть опасно находиться с ней в одном помещении.