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Шоу-бизнес
"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты

"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты

Мария Шукшина известна своими громкими высказываниями против вакцинации от коронавируса. Ее сестра не только не поддерживает это, но и считает, что Мария находится под чужим влиянием.
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Сестры Шукшины продолжают противостоять друг другу. Так, Ольга всерьез обеспокоена тем, что Мария стала яростным противником вакцины от ковида. Сама же она привилась и согласна с тем, что это единственный правильный путь в борьбе со страшным вирусом.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Ольга всерьез переживает за сестру. Она считает, что Мария должна нести ответственность за свои слова, ведь она является медийной личностью, а значит может влиять на общественное мнение. Также Ольга добавила, что их мама тоже вскоре сделает прививку от коронавируса.

Кроме того, родственница звезды выразила опасение, что Мария находится под влиянием других людей. Этим она объясняет то, что актриса, не имея медицинского образования, вдруг начала так активно выступать против вакцинации. По ее мнению, актриса сама не понимает, что делает и говорит. "Ее надо спасать", – заявила сестра звезды. Ольга сказала, что и Марии, и маме очень легко "налить в уши". Более того, она переживает, что родственница попала в секту, которая внушила ей необходимость "спасать человечество".

Напомним, что Ольга Шукшина уже не первый раз критикует сестру. Так, недавно она вообще сказала, что у Марии нет даже актерского образования, поэтому она уж тем более не может рассуждать об опасности прививок.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
14 декабря 2021, 11:01 Источник: "News.ru" • Требует проверки
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Мария Шукшина встречает 50-летие

комментарии

Ответить:

Гость923734
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Я тоже против вакцинации и что))?? Я тоже в секте состою?! КАКАЯ АХИНЕЯ
Гость923733
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Эта Ольга много на себя берет, очень правильная, и в каждой бочке затычка! Посмотрим, что будет после этих прививок лет через 10-20! Когда ccaть будем ходить, а за нами будут наблюдать! Причём везде и повсюду!!!! Прививки-это только начало! Кому сколько суждено прожить, и прививки здесь ни при чем!!!!
Valeriy Bondarik
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~,,~ Привет,ствую ~,,~

Так чё-это...ПО-мнению этой мамзель...
ЕСЛИ у человека НЕТ мед-образования ТО...(НОНСЕНСС...)
ТО...человек не имеет Права НА Свои - Личные Мнения
в отношении ТОГО-или-ИНОГО вопроса-обсуждения..?!!!
[ но ЭТО-же - к молчанию ПРИНУЖДЕНИЕ ! Мамзель НЕ права !]
* Любого можно упрекать (ЗА мнения), но НЕЛЬЗЯ говорить запрещать !
(ЭТА ольга - НЕ права, она УЩЕМЛЯЕТ - сестры Права ! )
- ----
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= ====
С уважением - Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 14-12-21.
1

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