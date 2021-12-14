"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты

Сестры Шукшины продолжают противостоять друг другу. Так, Ольга всерьез обеспокоена тем, что Мария стала яростным противником вакцины от ковида. Сама же она привилась и согласна с тем, что это единственный правильный путь в борьбе со страшным вирусом.
Ольга всерьез переживает за сестру. Она считает, что Мария должна нести ответственность за свои слова, ведь она является медийной личностью, а значит может влиять на общественное мнение. Также Ольга добавила, что их мама тоже вскоре сделает прививку от коронавируса.
Кроме того, родственница звезды выразила опасение, что Мария находится под влиянием других людей. Этим она объясняет то, что актриса, не имея медицинского образования, вдруг начала так активно выступать против вакцинации. По ее мнению, актриса сама не понимает, что делает и говорит. "Ее надо спасать", – заявила сестра звезды. Ольга сказала, что и Марии, и маме очень легко "налить в уши". Более того, она переживает, что родственница попала в секту, которая внушила ей необходимость "спасать человечество".
Напомним, что Ольга Шукшина уже не первый раз критикует сестру. Так, недавно она вообще сказала, что у Марии нет даже актерского образования, поэтому она уж тем более не может рассуждать об опасности прививок.