Лазарева заметили с юным брюнетом после воссоединения с Малиновским: Это Вадим!

Сергей Лазарев отправился в отпуск. Полюбившаяся ему Доминиканская Республика встретила артиста крайне приветливо.

Исполнитель не скрывает того факта, что там он встретился со своим давним другом Алексом Малиновским. В Сети не перестают обсуждать, что знаменитостей якобы могут связывать не только приятельские отношения, но никаких официальных подтверждений нет. Недавно некоторые издания опубликовали информацию о том, что на днях их якобы видели в достаточно интимной обстановке, но все это лишь слухи и домыслы.

Сам Сергей Лазарев показывает роскошную природу и то, как весело он проводит время в отпуске. Известно, что его коллега также отдыхает там, но его пребывание слегка затянулось. Ранее сообщалось, что у него имеются некоторые проблемы с бизнесом из-за которых возвращаться домой исполнитель якобы пока не торопится.

Только поклонники обрадовались тому, что давние друзья воссоединились и проводят время вместе, как их тандем был нарушен еще одним мужчиной. Сперва публика не совсем поняла, что происходит. Однако Сергей сам объяснил, откуда взялся юный брюнет, сопровождающий его во время прогулок.

"Это Вадим! Наш экскурсовод", – рассказал поклонникам исполнитель. Сам гид выглядел невероятно счастливым. Видимо, общество знаменитости пришлось ему по душе. Когда именно Сергея Лазарев вернется в столичные будни к своим детям – пока не совсем понятно.