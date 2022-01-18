Лазарев слился с Малиновским после размолвки: К чему эта порнография?

Сергей Лазарев отдыхает в Доминикане. Поклонники уверены, он там не один, а с Алексом Малиновским.

Не так давно Сергей Лазарев и Алекс Малиновский были не разлей вода. Их дружба была настолько крепкой, что их заподозрили в чем-то большем.

Потом у них произошла размолвка. Партнеры по бизнесу и сцене перестали выкладывать совместные фото с отдыха и демонстрировать свою дружбу. Россияне решили, что отношениям друзей настал конец. Однако теперь, кажется, звезды воссоединились.

В СМИ появилась информация о том, что Лазарев и Малиновский отдыхают вместе. Сначала в Сети появилось видео из ОАЭ, на кадрах которого артисты идут вместе. Теперь поклонники заподозрили, что коллеги отдыхают вместе в Доминикане.

Сергей Лазарев публикует с жаркого курорта горячие снимки, на которых, по мнению поклонников, его не отличишь от Малиновского. Певец словно слился со своим приятелем и стал с ним на одно лицо. Некоторые смогли узнать артиста только по татуировке, которая сделана у него за ухом в виде буквы N. Некоторые посчитали, что фото, на котором Лазарев предстал в коротких шортах, слишком вызывающая. "К чему эта порнография?" – написал фолловер.

Стоит отметить, что теперь невозможно понять, ссорились ли Лазарев с Малиновским, или они просто хотели скрыть свои отношения от посторонних глаз. Возможной причиной стала внесенная в реестр финансовых пирамид блокчейн-платформа CrowdWiz, которую основал Алекс Малиновский. Лазарев вложился в его бизнес, после чего наступил кризис. Этот период как раз совпал с затишьем в отношении партнеров.