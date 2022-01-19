Слившийся с Малиновским Лазарев оказался в опасности: Никакой страховки

Сергей Лазарев отдыхает в Доминикане.

Артист сбежал в теплые края еще до Нового года, по некоторым фото поклонники решили, что он отдыхает не только в компании детей, но и с бывшим партнером Алексом Малиновским.

Раньше певец и криптомиллионер были очень близки, они вместе отдыхали и строили бизнес. Но внезапно между ними случился разлад и мужчины перестали общаться. Теперь поклонники уверены, что Лазарев и Малиновский помирились, на многих фото Сергей даже сильно напоминает бывшего друга, буквально "сливается" с ним.

Исполнитель опубликовал красочный ролик из теплой страны, на котором, по мнению поклонников, оказался в опасности. В видео Сергей качается на качелях над живописным обрывом. Фанаты тут же стали переживать и восхищаться. Многие предположили, что Лазарев боится высоты, так как к обрыву он все-таки сел спиной.

"А страховки нет никакой же? Прям вот так над обрывом? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я бы никогда!", "Там так круто! Такие виды", "А надо бы лицом в другую сторону", "Сережка наверное боится высоты, надо было в другую сторону сесть", "Серега ты как всегда на высоте во всех смыслах!", "Сережа какой смелый и красивый", – написали комментаторы.