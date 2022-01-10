Всем на зависть: Заподозренный в гей-связи Басков зацеловал горячую брюнетку

Исполнитель хита "Шарманка" не дает скучать народу, благодаря творчеству и интригующим выходкам. И на сцене, и в жизни Николай Басков умеет преподать себя так, чтобы окружающие ахнули. Некоторое время назад мужчину стали подозревать в гей-связи. На сексуальную ориентацию артиста намекал музыкальный критик Сергей Соседов. Кроме того, певец принимал нежные ласки Филиппа Киркорова.
Раньше золотой голос России мелькал на публике с яркими моделями Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревой, которые поднимали его популярность. Но уже много лет у артиста нет потенциальной невесты. В результате и появляются слухи о том, что женщины певца больше не интересуют.
Как бы то ни было, в жизни натурального блондина есть роскошная дама, которой Николай Басков любит хвастаться. Это его мать Елена Николаевна — горячая брюнетка, она выглядит молодой и привлекательной даже глубоко за 60.
В инстаграм-истории артист показал совместное фото с любимой родственницей. Стоя перед камерой, звездный мужчина зацеловал мать в щеку всем на зависть. Съемка проводилась, когда Николай Басков и Елена Николаевна посетили ледовое шоу "Лебединое озеро" в качестве гостей.
Напомним, осенью 2021 года мать артиста угодила в больницу — коронавирус не пощадил и ее, пришлось лечиться. Пенсионерку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Николай Басков очень переживал за нее.