"Это радость": Одинокий Басков клюнул на дочку Волочковой

Золотой голос России Николай Басков был женат лишь единожды. После развода со Светланой Шпигель в 2008 году мужчина не смог видеться с сыном. Тогда, будучи одиноким холостяком без особых забот, артист проникся чужой жизнью и чужим ребенком. Выбор мужчины пал на маленькую наследницу Анастасии Волочковой по имени Ариадна.
Николай Басков практически удочерил дитя знаменитости. По словам балерины, натуральный блондин трепетно заботился о девочке и всегда дарил ей подарки на день рождения, в отличие от родного отца.
Ариадна, как сообщила сама Анастасия Волочкова, была в восторге от того, что на нее клюнул звездный покровитель. Периодически Николай Басков отправлял видеопоздравления юной красавице, чтобы сделать ей приятно.
Однажды дочь балерины пригласила домой друзей, и ей позвонил золотой голос России. От неожиданности Ариадна закричала и сообщила всем, что ее вызывает сам Николай Басков. "Но это были не понты, а радость, что ей уделяет внимание такой человек", — отметила Анастасия Волочкова.
Сейчас наследнице экс-звезде Большого театра уже 16 лет. Ариадна выросла настоящей красавицей. Она живет вместе с родным отцом, поэтому Анастасия Волочкова переживает за ее судьбу. Николай Басков, по мнению звезды, гораздо лучше относится к девочке, чем Игорь Вдовин.