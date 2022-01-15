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Шоу-бизнес
"Это радость": Одинокий Басков клюнул на дочку Волочковой

"Это радость": Одинокий Басков клюнул на дочку Волочковой

Гламурная блондинка Анастасия Волочкова сообщила, что Николай Басков обратил внимание на ее дочь.
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Золотой голос России Николай Басков был женат лишь единожды. После развода со Светланой Шпигель в 2008 году мужчина не смог видеться с сыном. Тогда, будучи одиноким холостяком без особых забот, артист проникся чужой жизнью и чужим ребенком. Выбор мужчины пал на маленькую наследницу Анастасии Волочковой по имени Ариадна.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Николай Басков практически удочерил дитя знаменитости. По словам балерины, натуральный блондин трепетно заботился о девочке и всегда дарил ей подарки на день рождения, в отличие от родного отца.

Ариадна, как сообщила сама Анастасия Волочкова, была в восторге от того, что на нее клюнул звездный покровитель. Периодически Николай Басков отправлял видеопоздравления юной красавице, чтобы сделать ей приятно.

Однажды дочь балерины пригласила домой друзей, и ей позвонил золотой голос России. От неожиданности Ариадна закричала и сообщила всем, что ее вызывает сам Николай Басков. "Но это были не понты, а радость, что ей уделяет внимание такой человек", — отметила Анастасия Волочкова.

Сейчас наследнице экс-звезде Большого театра уже 16 лет. Ариадна выросла настоящей красавицей. Она живет вместе с родным отцом, поэтому Анастасия Волочкова переживает за ее судьбу. Николай Басков, по мнению звезды, гораздо лучше относится к девочке, чем Игорь Вдовин.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 06:00 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

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