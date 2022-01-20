Звездный хирург ответил на критику внешности Успенской: Сделали попу, сделали тело

Алена Жигалова пригласила к себе на интервью главного звездного хирурга нашей страны. Тимур Хайдаров согласился прийти.

Журналистка быстро вспомнила о том, что с его именем не связано никаких скандалов. Единственным острым моментом был тот, что точно известно: он работал с Любовью Успенской. В последнее время в СМИ активно обсуждают изменения в лице исполнительницы. Большинство считает их не совсем удачными.

В программе показали сразу несколько заголовков на эту тему. Лицо звезды называют "неживым" и многим другими нелестными словами. Однако Тимур Хайдаров быстро ответил на критику внешности знаменитости. Он указал, что на свой День рождения она лично показала свои ягодицы.

"Сделали попу, сделали тело", – признался медицинский работник. Он отметил, что к его работе ни у кого претензий не было, новая форма Любови Успенской всем очень понравилась. Хирург утверждает, что лицом занимался вовсе не он. Однако давать оценку чужой работе отказался, несмотря на все вопросы журналистки.

Алена Жигалова спросила, работал ли он со звездами по бартеру. Тимур Хайдаров сообщил, что верит в денежную энергию, а потому всегда берет деньги со своих клиентов, вне зависимости от их уровня популярности. По его словам, говорить о нем хорошо или плохо – их личный выбор, на который он повлиять не может. При это известно, что с некоторыми клиентами врач состоит в достаточно теплых отношениях.