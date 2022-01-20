Раскрыты детали нашумевшей пластики Манукяна: Сам бы не справился!

Говорят, больше всего о звездах могут рассказать их косметологи и хирурги. Алена Жигалова решила проверить, так ли это.

В последнем выпуске шоу "Алена, блин!" появился достаточно неожиданный гость. Она назвала его "главным звездным хирургом". Именно этим "званием" журналисты то и дело награждают Тимура Хайдарова в своих статьях, а артисты нашей эстрады нередко зовут его на частные праздники и публикуют фото в личных блогах. По словам Алены, они встретились на дне рождении Филиппа Киркорова.

Уже долгое время он делает операции практически всем знаменитостям. В его кабинете была Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Любовь Успенская, Гоар Аветисян, Давид Манукян и многие другие. Журналистка поинтересовалась, почему Дава не мог накачать пресс сам, а решил лечь под нож.

На этот вопрос Тимур Хайдаров ответил без промедлений. Он указал, что артист прибыл к нему по показаниям. "Сам бы не справился!" – признался он. Хирург сообщил, что у знаменитости был "небольшой фиброз" в области живота, который якобы образовался после неудачных косметологических процедур для тела.

"Жирок отреагировал иначе", – сообщил хирург. Якобы после процедуры лишние сантиметры должны были уйти, но случилось все наоборот. По словам врача, Давид Манукян хотел показать поклонникам фото "до". Однако он отговорил его, указав, что негатива в его адрес и так слишком много.