Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Четверг
20 января
Лента новостей
15:49
Главе Госдепа показали карту Украины с "подвинутыми" российскими границами
15:49
"Девушки вам не по зубам!": съехавшего от жены молодящегося Гальцева спустили с небес
15:16
Звездный хирург ответил на критику внешности Успенской: Сделали попу, сделали тело
15:07
Готов пройти ДНК-тест: найден предполагаемый сын Александра Абдулова
14:55
"Будем бороться!": беременная звезда "Дома-2" сообщила страшную новость
14:53
"Предательство": Павлиашвили признался в изменах жене
14:47
Оголившаяся Ковальчук возжелала нежности
14:47
74-летняя Ротару убита смертью любимого мужчины
14:46
Две статьи: заговорили о внесении оскандалившейся Волочковой в черный список
14:33
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
14:32
Выпившая Пахмутова потянулась в кусты к привычному
14:20
Раскрыты детали нашумевшей пластики Манукяна: Сам бы не справился!
14:11
С мужем Марии Кончаловской случилась беда: Почти не ходит
14:01
В Кремле предупредили о дестабилизации в случае угроз США в адрес России
13:59
Всплыли свежие данные о второй беременности Тодоренко
13:56
"18 процентов сердца работало!": в Москве попрощались со звездой "Кухни"
13:48
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
13:41
Соблазнила несовершеннолетнего и вышла замуж за молодого: что стало с бывшей женой Гордона
13:30
Песков высказался о невступлении Украины в НАТО: Все это стоит прояснить
13:27
США не готовы отправить на Украину своих военнослужащих
13:24
Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж
13:22
Еврей до самых кончиков: Шифрина засняли во время неистовой молитвы в синагоге
13:08
Акиньшина вскружила голову: терзаемый виной Козловский извинится перед дочерью
12:58
Байден пригрозил Путину новыми жесткими санкциями из-за Украины
12:51
Раздетый Агутин показал интимные волоски
12:49
Замужняя Орбакайте в истерике показала странную гимнастику Киркорова
12:43
На Малахова похож: 51-летний Маликов предстал в новом парике
12:29
В Омске маршрутка протаранила 5 машин из-за приступа у водителя
12:22
Первый мужчина отрекся от выскочки Бузовой: Не заинтересован
12:07
"В куриную попку превращается": у рассказавшей о пластике звезды "Интернов" "исчезает" рот
12:06
В Нижневартовске водитель иномарки насмерть сбил ребенка
11:52
Мать внезапно раскрыла секрет красоты Бузовой: Фильтры – наше все
11:52
"Я рыдала": Родившая невестка Валерии подверглась пыткам
11:50
"Откуда у нее деньги?": к шикующей Оксане Самойловой появились вопросы
11:15
Трагедия: вскрылись подробности внезапной смерти Цымбалюк
11:09
"Ты можешь описаться": Гузеева взвыла из-за жестких ограничений
11:08
"Ослабление жизненных сил": сдавшая Тарасова получила тяжелый удар
11:06
Звезда "Интернов" Пермякова откровенно об абортах: Рыдала и говорила: "Хочу детей!"
11:04
"Вышла в тираж, старушка": восхитившая формами Чехова захотела сняться в мужском журнале
10:58
Аллегрову публично раскатали в юбилей: Осталась в 90-ых
10:52
Один развелся по указу матери, а второй набил ее лицо на полспины: как живут сыновья Поплавской
10:45
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
10:28
Николаев сделал заявление об отношениях: Насильно продолжать невозможно
10:16
Большое горе: могила Зеленского утонула сразу после похорон
10:10
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
09:58
При столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье пострадали 7 человек
09:50
Собственников квартир предупредили о нюансах аренды: Вплоть до уголовной ответственности
09:45
Россияне обеспокоены состояниям 62-летней Гузеевой после тяжелой болезни: Побледнела, отекла
09:09
Вскрылись умопомрачительные заработки Градского: Сотни миллионов под подушкой
09:08
Порошенко пытается разжечь ненависть внутри Украины – эксперт Дудкин
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении
"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раскрыты детали нашумевшей пластики Манукяна: Сам бы не справился!

Раскрыты детали нашумевшей пластики Манукяна: Сам бы не справился!

Говорят, больше всего о звездах могут рассказать их косметологи и хирурги. Алена Жигалова решила проверить, так ли это.
прочитано 243 раза

В последнем выпуске шоу "Алена, блин!" появился достаточно неожиданный гость. Она назвала его "главным звездным хирургом". Именно этим "званием" журналисты то и дело награждают Тимура Хайдарова в своих статьях, а артисты нашей эстрады нередко зовут его на частные праздники и публикуют фото в личных блогах. По словам Алены, они встретились на дне рождении Филиппа Киркорова.

ПО ТЕМЕ

Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж

Бывший муж Бородиной сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"

Уже долгое время он делает операции практически всем знаменитостям. В его кабинете была Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Любовь Успенская, Гоар Аветисян, Давид Манукян и многие другие. Журналистка поинтересовалась, почему Дава не мог накачать пресс сам, а решил лечь под нож.

На этот вопрос Тимур Хайдаров ответил без промедлений. Он указал, что артист прибыл к нему по показаниям. "Сам бы не справился!" – признался он. Хирург сообщил, что у знаменитости был "небольшой фиброз" в области живота, который якобы образовался после неудачных косметологических процедур для тела.

"Жирок отреагировал иначе", – сообщил хирург. Якобы после процедуры лишние сантиметры должны были уйти, но случилось все наоборот. По словам врача, Давид Манукян хотел показать поклонникам фото "до". Однако он отговорил его, указав, что негатива в его адрес и так слишком много.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 14:20 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оттопырившую пятую точку Бузову уличили в обмане

Поющая ведущая удивила народ

Шоу-бизнес

Большое горе: могила Зеленского утонула сразу после похорон

Что случилось на кладбище
Политика

Порошенко пытается разжечь ненависть внутри Украины – эксперт Дудкин

На улицах Киева слышны лозунги
Шоу-бизнес

Соблазнила несовершеннолетнего и вышла замуж за молодого: что стало с бывшей женой Гордона

Свадьба состоялась вчера

Гороскоп

Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна
В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+