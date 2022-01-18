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Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"

Бывший муж Бородиной сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"

Курбан Омаров сейчас активно развивает свой блог. Его подписчики нередко говорят ему о том, что именно он является одним из самых завидных холостяков нашей страны.
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Ксения Бородина и ее супруг были вместе достаточно долго. Публика радовалась их совместным выходам и восхищалась тем, как красиво они смотрятся везде. В какой момент любовная лодка разбилась о быт – точно неизвестно, но после развода каждый пошел своей дорогой.

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Так, ведущая скандальной телестройки тут же принялась отмечать событие вместе с подругами и наслаждаться тем, что все случилось. При этом многие убеждены, что ситуация якобы выглядела крайне наигранной. Якобы знаменитость просто хотела показать бывшему мужу, что ей без него хорошо. Курбан Омаров же публиковал грустные стихи.

Весной этого года в эфир выйдет новый сезон шоу "Холостяк". Публика активно гадает, кто же станет главным участником программы. Две самые популярные версии – это Давид Манукян или Курбан Омаров. При этом бывший возлюбленный Ольги Бузовой ранее уже говорил, что не хочет сниматься в подобном.

Бывший муж Ксении Бородиной отметил, что Даве участие просто не нужно, потому что у него уже есть Филипп Киркоров. Бизнесмен опубликовал фото, на котором поп-король целует протеже. При этом, по словам Курбана, ему самому помощь программы очень бы пригодилась. Поклонники насторожились. Возможно, заявление можно воспринимать как подтверждение участия.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 12:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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