"Бедная девочка": Неудачный выбор Киркорова нанес удар по его 10-летней дочери

Филипп Киркоров подарил своей дочери необычное платье.

В конце ноября Алла-Виктория отпраздновала свой первый юбилей. По этому случаю король поп-сцены устроил грандиозное шоу, которое, по мнению поклонников, было сильно не похоже на детский праздник. Помимо представления, наследницу ждали многочисленные подарки, в том числе, Алле-Виктории преподнесли далматинцев, которые вписывались в концепцию мероприятия.

Одним из подарков от звездного отца стало необычное платье, которое, по мнению подписчиков, больше бы подошло самому Филиппу. Необычный выбор Киркорова застал многих врасплох. Девочка надела платье в Новый год, чтобы порадовать отца, но в Сети отметили, что она не сильно рада обновке. Стилист Елизавета Лелюк вовсе читает, что подобный наряд может нанести удар по психике 10-летней девочки.

Подписчики поддержали мнение эксперта, назвав Аллу Викторию "бедной девочкой" и призвав Филиппа перестать эксплуатировать детей на сцене и в социальных сетях.

Напомним, недавно Филипп Киркоров появился на новогоднем шоу в компании своей дочери, которая почувствовала себя звездой. Хоть дети артиста и устали от постоянного внимания, быть популярными им по душе. Когда ведущие объявили "выход звезды", Алла-Виктория оттолкнула отца, уверенно шагая вперед, девочка всем видом показала, кто в семье звезда.