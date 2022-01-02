Жуткое зрелище: опухшая Собчак покрылась пятнами после новогодней ночи

Ксения Собчак показала, как она выглядит утром первого января. Внешний вид звезды потряс россиян.



Новый год — главный день в году, который объединяет близких людей, а также дарит надежды на светлое будущее. Этот праздник сопряжен с весельем и шумными застольями, поэтому многим приходится тяжело утром первого января.

Телеведущая Ксения Собчак не стала исключением. Знаменитость обнародовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором предстала без прикрас.

Внешний вид звезды шокировал не только общественность, но и ее саму. "Без фильтров утром 1-го тебе **** [конец — Прим. ред.]", — прокомментировала селфи Собчак, сорвавшись на матерщину. Судя по всему, Ксения Анатольевна действительно обошлась без фильтров и ретуши. По этой причине подписчики смогли увидеть одутловатость, а также странные пятна на лице теледивы. Ситуацию не спас даже макияж.

Новогодний вид Ксении Собчак также оценил шоумен Рустам Солнцев. Он выставил снимок со звездой на своей странице в "Инстаграме", сопроводив его саркастической подписью. "Многим сегодня несладко", — посмеялся над Собчак Солнцев.

Пользователи Сети отметили, что самоирония телеведущей не оставляет злым языкам ни единого шанса поглумиться над ей. Собчак заработала славу опытной акулы шоу-бизнеса, которая точно не даст себя в обиду.

Кроме того, комментаторы отметили, что гораздо приятней встречать Новый год без алкоголя. "Мы всей семьей встретили праздник трезвыми. Роль шампанского сыграл вишневый компот", — написала одна женщина.