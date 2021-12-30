"Бабушка Ксюша": Нелепо вырядившуюся Собчак сравнили с распутной Успенской

Ксения Собчак готовится к Новому году.

Журналистка опубликовала фото в необычном образе. На нем она предстала с сильно накрученными волосами, такая прическа была модной в 90-е, длинными стрелками и зелеными блестящими тенями на глазах. На шее у Собчак несколько грузных золотых украшений.

Поклонники бурно отреагировали на образ, сравнивая Ксению Анатольевну с различными звездами зарубежной и отечественной эстрады. В Сети решили, что оделась Собчак довольно нелепо, хоть и в духе того времени. Многие отметили, что ведущая напоминает певицу Любовь Успенскую, знаменитую своим нескромным поведением. Развратная Успенская то и дело предстает в кричащем мини или готовит эротические сюрпризы.

В комментариях к посту подписчики высоко оценили юмор Собчак. "Все мы немного Собчак (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Собчак решает", "Бабушка Ксюша", "Шах и мат нашим иконам", "Любовь Успенская", "Скорее Аллегрова", "Ксюша, законодательница моды", "Господи, пугать то так зачем", "Мерлин Менсон", "Мать, как всегда всех уделала", "Что-то на Успенскую похожа", "Ксения, Вы, как всегда, непревзойденная", – написали комментаторы.

Ранее Ксения Собчак опубликовала видео с корпоративов, которые провела для своих поклонников в трех разных учреждениях. Розыгрыш ее приезда стал своеобразным подарком для россиян на Новый год. На одном из торжеств Ксения очень бурно зажигала с работником фирмы, проходя один из конкурсов. Поклонники были немного шокированы поведением звезды.