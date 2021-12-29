Отклячившую зад Собчак грубо взял возбужденный мужик

Журналистка Ксения Собчак не теряет время без мужа. Ее ублажил случайный знакомый.

Корпоративы для светской львицы стали ремеслом и источником вдохновения. Звезда так много повидала вечеринок на своем веку, что на зубок усвоила все традиции праздничных тусовок. А уж что говорить про сумасбродные конкурсы с ноткой интима — и в этом блондинка знает толк. Ксения Собчак не только развлекает народ, но и развлекается с ним. В частности, везет страстным и отчаянным мужчинам.

На одном из торжеств телеведущая повеселилась в компании уральских рабочих, которые трудятся на заводе. Один из участников мероприятия был так возбужден играми журналистки, что резко сократил с ней дистанцию. Пара попалась с поличным — все засняли на камеру.

В инстаграм-аккаунте Ксения Собчак разместила кадры, на которых она ласкается под напором случайного знакомого. Партнер грубо взял звезду руками под грудью, а она в свою очередь отклячила зад. Судя по выражению лица, ведущая испытала настоящее блаженство и неподдельные эмоции.

Компаньон трогал звезду, открывая рот. Между пахом мужчины и пятой точкой блондинки находился розовый шар, который скользил и заставлял Ксению Собчак принимать пикантные позы. Хочется верить, что экс-кандидат в президенты России потом смогла лечь в постель к мужу с чистой совестью.

