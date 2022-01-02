"Несостоявшийся муж": Всплыли подробности связи Успенской и Киркорова

Филипп Киркоров принял участие в новогоднем выпуске шоу "Маска" на НТВ.

Любовь Успенская приняла участие в праздничном выпуске проекта, облачившись в символ Нового года – елку. Филипп Бедросович, который оказался в жюри, быстро вычислил давнюю подругу. После у них состоялся крайне интересный диалог. Оказалось, связь у артистов более тесная, чем думали зрители.

Киркоров поздравил коллегу с праздником, на что она ответила неожиданной благодарностью. "Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж", – высказалась Любовь. Филипп пояснил, что 30 лет назад их действительно могли связать узы брака.

Накануне Нового года в начале 90-х Киркоров позвал Успенскую замуж, однако дело не пошло дальше разговоров. Артисты стали шутить, что еще не поздно все исправить и стать не только творческим дуэтом. Любовь Залмановна даже готова взять фамилию потенциального мужа и выступать с ним на корпоративах.

Киркоров и Успенская были хорошими друзьями, но в один момент у них произошел конфликт, из-за которого они долгое время не общались. Недавно артисты помирились, а потом снова не поделили сцену в столичном караоке. Сейчас Филипп и Любовь снова вернулись к приятельским отношениям.