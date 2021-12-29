Экстремальное мини: Успенскую разнесли в пух и прах

Любовь Успенская часто шокирует поклонников нарядами. Стилист Лена Червова проанализировала внешний вид артистки.

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Любовь Успенская выложила "сторис" в своем аккаунте в "Инстаграме", где она выступает на сцене. Все бы ничего, если бы не ее слишком короткий наряд! Многие были удивлены такой смелости блондинки.

Исполнительница хита "К единственному, нежному" вышла на сцену в мини-платье ярко-зеленого цвета с глубоким декольте. Вниз она надела полупрозрачную водолазку черного цвета. Образ она дополнила высокими сапогами до колен.

"Образ не очень удачный, потому что платье, во-первых, ей мало. Видно, что у нее натягивается платьишко в районе живота. Бахрома тоже не должна быть такой сильно натянутой. Не самая удачная длина, хотя, вроде бы, мини, которое сейчас актуально. Но так как разрезы сильно разрезаются, мини становится экстремальным. Это не самая удачная длина для нее. Сапоги с отворотами сейчас, конечно, в тренде, но похоже как будто она пришла на корпоратив и забыла снять обувь. Очень похожая история", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Лена Червова.

Несмотря на минусы, на которые указал стилист, плюсы найти все-таки тоже удалось. Специалист рассказал, что ему понравилось на фотографии.

"Это трендовый цвет, яркий. Не все его решаются носить. За это, конечно же, респект", – высказалась Червова.

