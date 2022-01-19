Юрист предупредил об уголовной ответственности для Волочковой за авиадебош

Все началось, когда все пассажиры были уже в самолете. Российская балерина Анастасия Волочкова вместе с возлюбленным Сергеем летела на родину, когда к ней придрался бортпроводник. Сначала ее отчитали за то, что она якобы не уступила место ребенку. Потом от балерины потребовали надеть медицинскую маску. В итоге разговор перерос в словесную перепалку и скандал.
Кадры разговора Волочковой с бортпроводником опубликованы в открытом доступе в Сети. На видео заметно, что многие пассажиры рейса сидят без масок, и только к Волочковой пристали сотрудники авиакомпании.
После инцидента в управлении МВД на транспорте заявили, что Волочковой может грозить арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей за правонарушение. В ведомстве отметили, что балерина была к тому же нетрезвой и нецензурно выражалась.
Юрист Мария Ярмуш прокомментировала инцидент. По ее словам, приговор Волочковой могут смягчить, если она принесет свои извинения. В противном случае Волочкову могут привлечь к административной ответственности.
"Если она не подчинялась законному требованию сотрудника полиции — это самостоятельный состав административного правонарушения", – разъяснила юрист.
Правозащитница не исключила, что в случае доказательства авиадебоша пассажир может понести и уголовную ответственность.